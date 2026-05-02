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National 2

N2 : Bordeaux l’emporte à Bayonne et revient à un point du leader

Par Tom Courel
1 min.
Rio Mavuba avec Bordeaux @Maxppp
Bayonne Bordeaux

Les Bordelais sont sur la bonne voie ! Lors de la 28e journée du groupe A de National 2, les Girondins ont réussi à s’imposer sur la pelouse de Bayonne (2-1). Une victoire précieuse dans la course à la montée en Ligue 3, marquée par une victoire renversante gràce notamment à Matthieu Villette dès le retour des vestiaires (46e).

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Il est difficile de faire mieux que les Marine et Blanc. Ils ont signé une quatrième victoire en cinq matches depuis l’arrivée de Rio Mavuba. À deux journées de la fin, Bordeaux n’est donc plus qu’à un point de La Roche qui a encore été accroché par Granville (0-0) et fait du surplace depuis quelques journées. Bordeaux est assuré de terminer au moins 2e du classement et donc aussi d’avoir un coup à jouer en cas de montée du meilleur deuxième des poules de N2. Oui, décrocher la montée est plus que jamais dans les esprits.

Pub. le - MAJ le
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