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Coupe du Monde

EdF : la mise en garde de Patrick Vieira pour Kylian Mbappé

Par Aurélien Macedo
1 min.
Kylian Mbappé face au Brésil @Maxppp
France Sénégal

Ce mardi, la Coupe du Monde 2026 va débuter pour l’équipe de France. Les Bleus seront opposés à 21h au Sénégal pour une jolie affiche. En vue de cette rencontre, le Champion du Monde 1998 Patrick Vieira a été interviewé par The Athletic. Interrogé sur Kylian Mbappé, celui qui a gagné la Coupe du Monde il y a 28 ans avec le sélectionneur tricolore Didier Deschamps estime qu’il va devoir se montrer investi sur le travail collectif.

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«Mbappé doit faire preuve d’une grande discipline (…) pour aider ses coéquipiers. Il doit maîtriser tous les aspects du jeu et montrer l’exemple, presser l’adversaire et jouer collectif. S’il y parvient, il entraînera ses coéquipiers dans son sillage et pourra ainsi être performant», a-t-il déclaré.

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