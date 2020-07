Mauro Icardi prévient le PSG des dangers de l'Atalanta Bergame

Quel PSG pour affronter l'Atalanta Bergame le 12 août prochain ? Ce sera sans Angel Di Maria, suspendu, et probablement sans Kylian Mbappé, dont la blessure survenue suite au tacle de Loïc Perrin vendredi dernier à Saint-Étienne est censée l'éloigner trois semaines des terrains. Au moins, le club de la capitale pourra compter sur son numéro 10 Neymar et son buteur Mauro Icardi. Ce ne sera pas anodin puisque l'attaquant argentin connait bien l'adversaire proposé.

Débarqué en Italie en 2011 à la Sampdoria puis à partir de 2013 à l'Inter Milan, il a pu observer la montée en puissance du club bergamasque lors des trois dernières années. Club de bas de tableau entre 2011 et 2016, l'Atalanta s'est installée comme une place forte de Serie A en terminant 4e en 2017, 7e en 2018, 3e en 2019 et actuellement 3e de l'exercice en cours. Interrogé par France Football, Icardi a jugé le niveau de son futur adversaire en Ligue des Champions.

Icardi appelle à la méfiance

« C’est une équipe que j’ai beaucoup affrontée ces dernières années. Elle est actuellement dans une très bonne dynamique, en pleine confiance. Cela fait plusieurs années qu’ils progressent et ils ont démontré cette année en Italie qu’ils pouvaient tenir tête à n’importe quelle équipe. J’ai regardé leur rencontre contre la Juventus Turin et ils ont encore fait un très grand match », a-t-il expliqué. Effectivement, le match disputé le 11 juillet dernier face à la Juventus démontre toutes les qualités de la formation dirigée par Gian Piero Gasperini.

« C’est une équipe qui vous fait courir d’un bout à l’autre du terrain, qui est très physique, très puissante. Leurs joueurs savent mettre en difficulté l’équipe adverse en l’agressant lorsqu’elle a le ballon. Ce sera certainement un match très intense car ils sont habitués à courir sans s’arrêter durant 90 minutes, à multiplier les allers-retours d’une surface à l’autre. Avec l’Inter, on a souvent eu du mal face à eux car c’est une équipe qui vous asphyxie et on n’est pas habitués à ce genre de jeu », se remémore Mauro Icardi. L'Argentin ne se trompe pas, la Dea est une équipe très au point collectivement, et propose un pressing constant.

Le PSG sera-t-il au point pour affronter ce type d'adversaire ? C'est là tout le travail de Thomas Tuchel mais il convient de rappeler que le club parisien a souvent des difficultés face aux équipes le pressant très haut. La finale de Coupe de France l'a récemment de nouveau démontré. Pour se mettre du baume au cœur, les joueurs pourront consulter les bonnes statistiques de Mauro Icardi face à l'Atalanta : 7 buts en 11 confrontations.