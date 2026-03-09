Hamza Abdelkarim met déjà le feu au FC Barcelone

L’arrivée d’Hamza Abdelkarim à Barcelone cet hiver avait fait couler beaucoup d’encre, en Espagne mais aussi en Egypte, forcément. Après un long feuilleton, le club catalan s’offrait ainsi un des jeunes les plus prometteurs du continent africain, alors que dans son pays, les gens étaient ravis de le voir rejoindre un club d’un tel calibre. Prêté avec une option d’achat de 3 millions d’euros, le joueur qui appartient donc encore à Al-Ahly a cependant dû attendre pour faire ses débuts.

La faute à des problèmes administratifs et un permis de travail qui a mis du temps à arriver. L’attaquant de 18 ans a même dû revenir au pays pendant un moment, le temps que tout soit réglé. Et ce week-end, il a enfin pu débuter sous sa nouvelle tunique. Pas avec l’équipe B du FC Barcelone, où il évoluera normalement d’ici la fin de saison, mais avec les U19.

Il a dit non à l’Egypte

Et ça s’est très bien passé pour l’Egyptien, titulaire contre Huesca dans un match du championnat U19 conclu sur un score de parité 2-2. Numéro 9 sur le dos, il a fait des dégâts dans la défense adverse, qui jouait pourtant très repliée, avec un Abdelkarim souvent marqué à la culotte par deux joueurs adverses. Il a notamment provoqué un penalty - raté par un coéquipier - et il a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. Il a bien anticipé une sortie aérienne du gardien, a battu un défenseur et a placé un joli coup de casque pour signer le 2-1 de son équipe à la 69e minute. Il a ensuite été remplacé quelques minutes plus tard.

« Fier de faire mes débuts et de marquer mon premier but pour ce club incroyable. Très content et j’en veux encore plus. Visca Barça ! », a-t-il ensuite indiqué sur ses réseaux sociaux. Une première réussie logiquement remarquée dans la presse catalane, qui lui ont consacré bon nombre d’articles dans la soirée de dimanche et ce lundi matin. On devrait donc rapidement le voir à l’œuvre à l’échelon supérieur, avec le Barça Atlètic. Il a d’ailleurs demandé au sélectionneur égyptien de ne pas l’appeler pour la trêve de mars, afin de pouvoir se concentrer sur son adaptation à Barcelone. Du côté de la capitale catalane, on se frotte les mains, et les médias indiquent d’ailleurs que la décision de lever son option d’achat est déjà prise…