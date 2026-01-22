Eden Hazard se lance dans le vin

À 35 ans, on peut dire que l’ancien joueur du Real Madrid, Eden Hazard, profite pleinement de sa retraite et semble prêt à relever de nouveaux défis assez fous. Le mois prochain, le Belge rejoindra le cercle prestigieux du "Vin des Champions" dans les Pouilles. L’invitation lui a été faite par Fabio Cordella, entrepreneur et directeur sportif ayant notamment travaillé pour l’Union Saint-Gilloise. L’ancien leader d’attaque de Premier League intègre ainsi un projet viticole unique, au sein de l’entreprise familiale fondée en 1911, renommé Fabio Cordella Cantine, qui s’étend sur environ 350 hectares de vignes.

Selon plusieurs médias italiens, mais également Sudinfo, Hazard aura d’ailleurs sa propre cuvée, élaborée à partir des cépages cultivés par l’entreprise, parmi lesquels figurent le Negroamaro, le Primitivo, la Malvoisie, le Susumaniello et le Nero d’Avola. Cette tradition reste originale, mais semble être de plus en plus réputée ces dernières années. En effet, il rejoint une longue liste de footballeurs ayant créé leur vin, tels que Ronaldinho, Wesley Sneijder, Marco Materazzi, Roberto Carlos, John Terry ou encore Walter Zenga. Sa bouteille, attendue avec impatience par les connaisseurs, devrait être présentée début février en Italie.