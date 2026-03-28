Amicaux : l’Argentine s’impose face à la Mauritanie malgré un but de Jordan Lefort

À l’approche du Mondial 2026, les Champions du monde en titre ont assuré l’essentiel. Opposée à la Mauritanie à Buenos Aires dans la nuit de vendredi à samedi, l’Argentine s’est imposée (2-1) au terme d’une rencontre globalement maîtrisée. L’Albiceleste a rapidement pris le contrôle des opérations, concrétisant sa domination grâce à Enzo Fernandez, buteur dès la 17e minute. Solides techniquement et supérieurs dans la maîtrise du jeu, les hommes de Lionel Scaloni ont ensuite fait le break peu après la demi-heure de jeu, par l’intermédiaire de l’inarrêtable Nico Paz (32e).

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Longtemps, le score n’a plus évolué, l’Argentine gérant son avance sans réellement être inquiétée. Mais dans le temps additionnel, la Mauritanie a sauvé l’honneur grâce à Jordan Lefort. Pour sa première sélection, le joueur d’Angers a inscrit son tout premier but sous ses nouvelles couleurs (90+4e), réduisant l’écart en fin de match. Un but anecdotique au regard du résultat final, mais symbolique pour le joueur, dans une rencontre où l’Argentine aura globalement contrôlé les débats malgré cette légère frayeur tardive.