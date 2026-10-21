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Ligue 1

OL : la réponse de Paulo Fonseca sur le départ anticipé d’Athekame

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Zachary Athekame @Maxppp

La nouvelle est tombée ce mercredi. L’AC Milan souhaiterait ainsi briser le prêt de Zachary Athekame dès le mois de janvier, et le faire revenir de Lyon plus tôt que prévu. Une potentielle mauvaise nouvelle pour les Rhodaniens, puisque le Suisse réalise des prestations plus que convaincantes jusqu’ici (3 passes décisives et 2 buts en 7 matchs de Ligue 1).

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Interrogé à ce sujet en conférence de presse avant le match d’Europa League contre Hoffenheim, Paulo Fonseca a démenti cette information. « Fake news », a tout simplement répondu l’entraîneur portugais. Selon RMC, le Suisse se plaît à Lyon et poursuivra son aventure jusqu’à la fin de la saison. De quoi rassurer les fans lyonnais.

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