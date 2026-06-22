CdM 2026, Iran : l’hommage des supporters à un gardien kidnappé par les mollahs

Dans les tribunes du stade SoFi, avant Belgique-Iran, des supporters iraniens opposés au régime brandissent une pancarte : « Où est Rashid Mazaheri ? ». L’ancien gardien de la sélection iranienne est devenu un symbole pour de nombreux Iraniens après avoir dénoncé la répression sanglante des manifestations et critiqué publiquement les autorités. Peu après ses prises de position, sa famille a affirmé avoir perdu tout contact avec lui, alimentant les inquiétudes sur son sort.

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An Iranian fan holds a sign asking: “Where is Rashid Mazaheri?”



Rashid was Iran’s former goalkeeper who was abducted by the IRGC back in January after he spoke out against the regime’s senseless killing of protesters



We wont let the world forget 🇮🇷 pic.twitter.com/IelcgrZ8f7 — Throwback Iran (@Tarikh_Eran) June 21, 2026

Depuis des mois, des militants et supporters iraniens réclament des nouvelles de Mazaheri et dénoncent sa détention. Pour eux, sa disparition rappelle le sort de nombreux opposants, journalistes et manifestants arrêtés lors de la vague de répression qui a suivi les manifestations en Iran. Le message est clair, ils refusent que son nom tombe dans l’oubli en pleine Coupe du Monde 2026 aux Etats-Unis.