OM - Newcastle : le métronome Arthur Vermeeren a encore choqué tout le monde !

Il était l’intrigue du début de saison marseillais, il est en train de devenir une évidence. Privé de temps de jeu en début de saison (2 entrées en jeu et 17 petites minutes de jeu disputées en L1 jusqu’à la 9e journée), Arthur Vermeeren est finalement en train de s’affirmer comme l’un des principaux leaders de l’effectif phocéen. Impressionnant de tranquillité et de justesse technique lors de ses dernières sorties sous le maillot olympien, le transfuge du RB Leipzig a confirmé, ce mardi soir, toute l’étendue de son talent. Titularisé dans un rôle de sentinelle aux côtés de Pierre-Emile Højbjerg et de la surprise Darryl Bakola, le natif de Lier a tout simplement survolé ce choc européen face à Newcastle.

Bluffant de maturité malgré ses 20 printemps, l’international belge (6 sélections) a une nouvelle fois régné en maître dans l’entrejeu. Alors oui, l’OM n’a pas tout bien fait, à l’image d’un début de match totalement raté mais que dire de la présence et du volume de jeu affiché par le numéro 18 marseillais. Pas forcément le plus en vue balle au pied, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid s’est, cependant, montré essentiel dans l’équilibre défensif de son équipe. Résultat ? Une autorité certaine dans le duel, une activité XXL à la récupération (5 ballons grattés) et une justesse technique déroutante (94 % de passes réussies, 5 petits ballons perdus). Plus que des statistiques flatteuses, Vermeeren n’a jamais cessé d’harceler le trio Guimaraes-Tonali-Willock, comblant finalement les manques sur le côté droit (25e, 45e+2, 67e) et n’oubliant jamais de ratisser aux autres coins du terrain.

Vermeeren est intraitable

Enrayant de nombreuses offensives anglaises et souvent présent entre les lignes pour couper les lignes de passe, le droitier d’1m80 s’est, enfin, distingué en multipliant les relances propres et les sorties de balle audacieuses. Présent au micro de Canal+ au coup de sifflet final, Roberto De Zerbi ne manquait d’ailleurs pas de citer son jeune protégé parmi les nombreuses satisfactions de cette soirée parfaite. « Je suis content, on n’a pas joué de façon excellente mais mieux que contre l’Atalanta. C’était mérité. Les jeunes ont joué, notamment Bakola, on est content. (…) Il faut jouer comme ça, c’est de là qu’il faut partir. Lors des derniers matches, des choses ne m’ont pas plu. Il fallait mieux jouer. On a des bons joueurs, comme Aubameyang, Paixao, Vermeeren, il faut jouer de manière propre », indiquait le technicien italien.

Crédité d’un 7 par la rédaction FM, le talent belge – auteur de 2 passes décisives en 11 apparitions toutes compétitions confondues depuis son arrivée à l’OM – confirme, quoi qu’il en soit, son incroyable montée en puissance. Serein, la tête sur les épaules et d’ores et déjà dans le cœur des fans marseillais, Arthur Vermeeren va désormais devoir enchaîner sur la durée. Nul doute qu’avec un tel niveau, le nouveau chouchou de l’Orange Vélodrome devrait durablement s’installer dans le onze de l’OM, qui accueille Toulouse dès samedi lors de la 14e journée de Ligue 1. Nul doute, également, qu’à ce rythme-là, Pablo Longoria et ses équipes n’hésiteront pas à lever l’option d’achat, fixée à 20 millions d’euros…