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Ligue 1

Strasbourg : le bijou version Quaresma de Maximillian Oyedele face aux Canaris

Par Josué Cassé
1 min.
Maxi Oyedele @Maxppp

En fermeture de la 27e journée de Ligue 1, Strasbourg se déplaçait sur la pelouse du FC Nantes. 8es au coup d’envoi, les Alsaciens se devaient de l’emporter pour conserver un espoir dans la course à l’Europe. Une rencontre qui a mal débuté pour les Strasbourgeois puisque Tabibou a rapidement ouvert le score (6e).

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𝗠𝗔𝗫𝗜𝗠𝗜𝗟𝗜𝗔𝗡 𝗢𝗬𝗘𝗗𝗘𝗟𝗘 🤯🤯

Un mélange de Neymar & Quaresma, assurément l'un des buts de la saison 🫰

#FCNRCSA
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Oui mais voilà, juste avant la pause, le RCSA a réagi et de quelle manière. Pas attaqué, Maximillian Oyedele progressait et armait un sublime extérieur du pied droit, qui terminait sa course dans le petit filet opposé (1-1, 45+2e). Un but rappelant les prouesses d’un certain Quaresma…

Pub. le - MAJ le
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