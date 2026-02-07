Rennes : Brice Samba n’a pas manqué de respect à Habib Beye

Après avoir écarté Brice Samba pour des raisons disciplinaires face à Lens ce samedi, Habib Beye est revenu sur la situation de son gardien après la rencontre (défaite 1-3) en conférence de presse. « Un coach ne se pose pas la question de savoir si ses joueurs sont avec lui. Il est garant de la performance de son équipe à travers le choix des joueurs. Il est aussi garant du respect de l’institution, dont je fais partie. À partir du moment où ces deux choses ne sont pas réunies, vous ne pouvez pas être dans l’équipe. Pour Brice Samba ? Ça a été le cas, exactement », a lancé l’ancien coach du Red Star confirmant donc la thèse d’un écart de comportement de l’international français.

La suite après cette publicité

Mais selon nos informations, la version d’Habib Beye n’est pas la réalité du tout. Selon nos indiscrétions, à aucun moment, l’ancien gardien du RC Lens n’a eu un comportement déplacé envers son coach ou le Stade Rennais. Le portier de 31 ans est resté professionnel dans sa relation avec son coach.