Le PSG n’est plus inquiet pour Fabian Ruiz

Auteur d’une entrée très poussive face au Bayern Munich lors de la demi-finale aller, Fabian Ruiz suscitait pas mal d’inquiétudes. Avec le repositionnement de Warren Zaïre-Emery au poste de latéral droit, l’Espagnol retrouvait une place de titulaire au milieu quatre mois après son match face au Sorting CP.

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Mais sa remise pour Khvicha Kvaratskhelia sur l’ouverture du score a tout changé. « Son niveau dépend de ses premières actions. Son ouverture pour "Kvara" sur le but est encore plus importante que la passe décisive. Tactiquement, il est d’une richesse énorme », a confié le club dans les colonnes de L’Equipe. Un retour qui tombe à pic pour Luis Enrique.