OL : un supporter du Celta violemment agressé et poignardé dans Lyon

Jeudi soir, l’Olympique Lyonnais a été battu à domicile par le Celta de Vigo (0-2). Une défaite qui a éliminé les Gones aux portes des quarts de finale de la Ligue Europa. Mais les faits les plus graves de la soirée se sont produits dans les rues de Lyon. Actu Lyon et RMC Sport affirment que des heurts se sont produits entre des supporters du club espagnol et des individus.

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L’un des fans du Celta aurait d’ailleurs été violemment agressé dans la rue Sébastien-Gryphe. Selon les deux médias, il aurait été frappé à plusieurs reprises avec une planche de bois et aurait été touché par au moins un coup de couteau. Touché au pied et au bras, ce supporter a été hospitalisé, mais son pronostic vital n’était pas engagé au moment de son admission.