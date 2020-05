Le FC Séville cible deux nouveaux joueurs de L1

Le FC Séville aime venir piocher en Ligue 1. Après avoir enrôlé Lucas Ocampos l'été dernier à l'OM, le club andalou souhaite se renforcer une nouvelle fois avec des joueurs du championnat de France. Une arrivée au milieu de terrain est une priorité pour les Blanquirrojos puisqu'il faut remplacer Ever Banega, sur le départ. Le nom de Maxime Lopez (OM) était évoqué mais deux autres pistes sont désormais citées pour un éventuel transfert : Wylan Cyprien (Nice) et Benjamin Bourigeaud (Rennes).

Selon le quotidien andalou Estadio Deportivo, le directeur sportif sévillan Monchi dispose de quatre noms dans son chapeau dont les deux Français. Leur profil a été étudié par la sérieuse société Olocip spécialisée dans la recherche et l'application de l'Intelligence Artificielle. Plusieurs critères (passes décisives, centres, passes verticales, dribbles ou encore récupérations de balle) ressortent alors et laissent penser que les deux pensionnaires de Ligue 1 ont les capacités de remplacer dignement Ever Banega. Affaire à suivre.