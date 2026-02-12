Real Madrid : mauvaise nouvelle pour Kylian Mbappé

Touché au ligament externe du genou au mois de janvier, Kylian Mbappé semblait être revenu en pleine forme ces dernières semaines. L’attaquant tricolore a planté 9 buts sur ses 6 derniers matchs, mais à en croire les informations de la presse espagnole, il ne serait toujours pas pleinement maître de ses capacités.

D’après la Onda Madrid, Kylian Mbappé est effectivement incertain pour la réception de la Real Sociedad ce samedi. Le capitaine des Bleus aurait toujours une gêne au niveau du genou, qui pourrait contraindre Alvaro Arbeloa à s’en passer pour ce week-end. Mbappé n’a pas pris part aux deux dernières séances d’entraînement de son club.