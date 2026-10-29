Liverpool veut rapatrier Trent Alexander-Arnold !

Un peu plus d’un an après son départ pour le Real Madrid, Trent Alexander-Arnold pourrait déjà retrouver Liverpool. En effet, selon les dernières informations de la Cadena SER, le club anglais se renseignerait actuellement sur la situation de son ancien latéral droit et étudierait la possibilité d’un prêt dès le mercato hivernal. Recruté à l’été 2025 contre environ 10 millions d’euros, afin de participer à la Coupe du monde des clubs, l’international anglais traverse, depuis, une expérience madrilène compliquée, loin du statut qu’il occupait à Anfield.

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Cette saison, le défenseur de 28 ans, sous contrat jusqu’en juin 2031, peine toujours autant à s’imposer dans la hiérarchie de José Mourinho. Depuis son retour dans la capitale espagnole, le technicien portugais privilégie notamment Federico Valverde au poste de latéral droit, tandis que Denzel Dumfries constitue une autre option. En parallèle, le Real Madrid s’interrogerait sur les conséquences d’un éventuel départ de l’Anglais, notamment en raison de sa proximité avec Jude Bellingham. Le salaire du joueur, estimé à 16,7 millions d’euros bruts annuels, représenterait également un obstacle dans les discussions.

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Un retour souhaité du côté d’Anfield

Du côté de Liverpool, un retour permettrait, en revanche, de répondre à un manque de créativité sur le flanc droit depuis son départ. Les solutions actuelles, notamment Jeremie Frimpong et Conor Bradley, n’ont pas totalement convaincu, tandis que Ronald Araujo est régulièrement utilisé à ce poste. Plusieurs anciens joueurs des Reds, dont Jamie Carragher, se sont d’ailleurs déjà montrés favorables à l’idée de retrouver Alexander-Arnold sous le maillot de Liverpool.

Les supporters semblent également prêts à lui ouvrir de nouveau la porte. Selon un sondage du Liverpool Echo, 47 % des participants souhaitent son retour, tandis que 24 % y seraient favorables à condition que son prix reste raisonnable. Seuls 29 % ne lui ont pas pardonné son départ vers Madrid. Si les avis restent partagés, près de trois quarts des votants se montrent donc ouverts à un retour. Reste à savoir si cette piste prendra réellement de l’ampleur dans les semaines à venir…