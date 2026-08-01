Lens : Hervé Koffi rebondit à l’Union Saint-Gilloise

Hervé Koffi retrouve la Belgique. Le gardien international burkinabè de 26 ans quitte le RC Lens pour rejoindre l’Union Saint-Gilloise dans le cadre d’un prêt d’une saison, assorti d’une option d’achat. Auteur d’un exercice convaincant avec Angers, où il était prêté la saison passée, le portier s’est imposé comme titulaire en Ligue 1 et a signé dix clean sheets. Avant son arrivée en France, Koffi avait déjà disputé plus de 100 rencontres en Jupiler Pro League sous les couleurs de Mouscron, puis du Sporting Charleroi.

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Hervé Koffi prêté à l'@UnionStGilloise 🔁



L'international burkinabé est prêté avec option d'achat chez le pensionnaire de Jupiler Pro League. Bonne saison @hkkoff ! 👋 pic.twitter.com/OZM9jLGIJZ — Racing Club de Lens (@RCLens) August 1, 2026

Très heureux de ce nouveau défi, Hervé Koffi a expliqué avoir toujours eu un attachement particulier pour le club bruxellois. « Je suis très heureux et fier de devenir joueur de l’Union aujourd’hui. J’ai toujours eu le sentiment d’être comme chez moi lorsque j’ai affronté ce club. L’Union est la bonne étape dans ma carrière à ce stade. J’ai encore beaucoup à apprendre, mais j’espère aussi apporter mon expérience à l’équipe », a déclaré le Burkinabè, qui retrouvera également son ancien coéquipier à Charleroi, Adem Zorgane.