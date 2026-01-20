LdC : le Real Madrid sans pitié avec l’AS Monaco

Un déplacement au Bernabéu qui n’arrivait pas vraiment au bon moment pour l’AS Monaco. Il y a certes eu ce dernier succès contre Galatsaray en C1 ; la spirale est largement négative avec cette série de 7 défaites sur les 8 derniers matchs en Ligue 1. Sébastien Pocognoli devait en plus de cela composer avec de très nombreux absents (Hradecky, Mawissa, Salisu, Cabral, Minamino, Pogba, Camara et Diatta). Le Belge jouait même une partie de son avenir face à un Real Madrid en pleine zone de turbulences entre la venue d’Arbeloa à la place de Xabi Alonso, l’élimination en Coupe du Roi contre une équipe de 2e division, les sifflets de ce week-end. Et puis la Casa Blanca est elle aussi confrontée à pas mal de forfaits (Carreras, Alexander-Arnold, Mendy, Militao, Rüdiger, Rodrygo, Diaz).

La suite après cette publicité

Ça n’est pas vraiment un souci pour les Madrilènes, qui peuvent compter dans leur rang sur un certain Kylian Mbappé. Dès son deuxième ballon touché, le Français profitait d’un bon travail de Mastantuono et d’un relai de Valverde pour ouvrir le score au point de penalty (1-0, 5e). Ça ne pouvait pas commencer plus mal pour Monaco, bousculé par une équipe supérieure mais pas non plus hors sujet. Balogun tentait de sortir de la nasse (9e, 25e), tandis que Fati ne pouvait reprendre correctement le centre de Caio Henrique (19e). Les visiteurs montraient des choses encourageantes dans le jeu, tout en donnant cette impression d’être trop loin de son adversaire du soir. La comparaison faisait encore plus mal lorsque le Real attaquait, et piquait sans forcer.

soirée cauchemar pour Monaco

Si Köhn restait vigilant sur cette tête vers son propre but de Dier (21e), le gardien ne pouvait que constater les dégâts sur ce centre parfait de l’extérieur de Vinicius pour Mbappé (2-0, 26e). La fin de première période offrait toujours le même sentiment de Monégasques pas inintéressants dans le jeu, mais incapables de concrétiser à l’image de la frappe de Zakaria sur la barre (31e), et d’un Courtois sérieux face à Akliouche (36e) et Balogun (42e). Le replacement de Tchouaméni en charnière après la sortie d’Asencio à la pause n’a pas changé grand-chose. La précision était encore madrilène sur ce contre où Vinicius héritait d’un ballon dans la profondeur de Mbappé pour décaler Mastantuono, auteur d’une reprise croisée parfaite (3-0, 51e).

La suite après cette publicité

La soirée devenait même un cauchemar lorsque sur le centre suivant de Vinicius, de l’extérieur toujours, contraignait Kehrer à envoyer le ballon dans son propre but (4-0, 55e). Intenable ce soir, le Brésilien se faisait définitivement applaudir par le Bernabéu en concluant ce nouveau contre éclair d’une énorme frappe sous la barre (5-0, 63e). La victoire déjà en poche, le Real se relâchait pour laisser l’ASM sauver l’honneur par Teze (5-1, 72e). Avec plus de réalisme pour Akliouche (70e) et Ilenikhena (78e), l’écart aurait pu être moins abyssal mais encore une fois, le dernier geste n’était pas au rendez-vous. Tout le contraire de Bellingham, à la fête sur cet astucieux ballon de Valverde (6-1, 80e). L’addition, déjà très salée, s’est arrêtée là. Elle aurait pu être plus lourde encore si Vinicius avait mieux conclu ce raid (90e+2). Retombée à la 20e place ce soir, l’ASM est encore loin de la qualification, alors que le Real assure quasi définitivement sa place dans le top 8.