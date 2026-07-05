Coupe du Monde 2026, États-Unis : Folarin Balogun sera disponible contre la Belgique

Sanctionné d’un carton rouge lors de la victoire des États-Unis contre la Bosnie en 1/16es de finale (2-0), Folarin Balogun a obtenu gain de cause. Selon The Athletic, le buteur de l’AS Monaco a vu son expulsion être levée avec sursis, lui permettant ainsi d’être disponible pour le 1/8e de finale de la Team USA contre la Belgique, dans la nuit de lundi à mardi, à Seattle (2h). Sanctionné d’un tacle jugé dangereux sur le défenseur Tarik Muharemovic, Balogun avait été expulsé par M. Raphael Claus. Ce carton rouge a bien été maintenu par la FIFA, mais il est finalement libre de jouer face aux Belges, grâce à l’article 27 du Code disciplinaire de l’instance mondiale. « Conformément à l’article 27 du Code disciplinaire de la FIFA, l’exécution de la suspension de match est suspendue pour une période probatoire d’un an. »

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« Si Folarin Balogun commet une nouvelle infraction de nature et de gravité similaires pendant la période probatoire, la suspension sera révoquée et la sanction appliquée, sans préjudice de toute sanction supplémentaire imposée pour la nouvelle infraction. » Une information qui réjouira sans aucun doute Mauricio Pochettino, qui pourra compter sur l’un de ses hommes forts. Depuis le début de cette Coupe du Monde 2026, l’avant-centre de 25 ans porte les espoirs de toute une nation qui se met à rêver d’un sacre international sur son propre sol. Buteur à trois reprises, notamment face aux Bosniaques lors du tour précédent, le joueur formé à Arsenal s’est imposé comme le leader offensif de cette attaque américaine, devant notamment Christian Pulisić.