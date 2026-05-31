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Ligue des Champions

La mairie du 8e arrondissement impose un zéro rassemblement sur les Champs-Elysées

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Scènes de trouble à Paris après le sacre du PSG @Maxppp
PSG 1-1 Arsenal

À la suite des violents débordements survenus sur les Champs-Élysées après la victoire du PSG contre Arsenal en finale de la Ligue des champions (1-1, 4-3 t.a.b.), la mairie du 8e arrondissement a réclamé ce dimanche un changement radical de stratégie. Constatant l’impuissance des dispositifs actuels face aux débordements, les élus locaux demandent l’interdiction stricte de tout regroupement sur l’avenue afin de prévenir de futures scènes de chaos :

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« Samedi soir, en marge de la finale de la Ligue des champions opposant le Paris-Saint-Germain à Arsenal, l’avenue des Champs-Élysées et ses abords ont cessé d’être un espace de fête pour devenir une arène de guérilla urbaine, dénonce la mairie. Puisqu’il est impossible de célébrer un match sans basculer dans l’émeute, la seule réponse de bon sens est une nouvelle doctrine : le zéro rassemblement. »

Pub. le - MAJ le
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