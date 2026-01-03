Ligue 1 : Lyon domine Monaco et se rapproche du podium

Après une fin d’année 2025 assez contrastée, l’AS Monaco (9e) avait à cœur de démarrer 2026 sur les chapeaux de roue. Mais la tâche ne s’annonçait pas facile pour la troupe de Sébastien Pocognoli qui recevait l’Olympique Lyonnais (5e). Pour cette rencontre, les Monégasques devaient faire sans Diatta et Camara, à la CAN avec le Sénégal, ni Vanderson, Pogba, Minamino et Fati, blessés. Zakaria, lui, était suspendu. L’ASM se présentait en 4-3-1-2 avec le duo Biereth-Balogun en attaque. En face, Endrick - n’étant pas encore éligible - n’était pas présent. Pavel Suc était accompagné de Moreira et Merah sur le front de l’attaque.

Série en cours Plus de statistiques Monaco V D V D V Lyon V V V D V

Dès le début de la rencontre, le ton était donné avec beaucoup d’intensité dans les duels à la récupération du ballon. Après un peu plus de dix minutes de jeu, Lukas Hradecky cédait sa place après un contact avec Moreira. Le gardien finlandais était remplacé par Köhn (12e), qui a très vite dû s’employer pour stopper les offensives lyonnaises, comme sur les tentatives de Tolisso (12e), puis de Moreira (29e). Finalement, le portier de 27 ans s’inclinait à la suite d’un corner dévié par Tagliafico au second poteau pour Pavel Sulc (38e, 0-1). Un avantage de courte durée pour les Lyonnais, rejoints au score après un but totalement rocambolesque. Lancé dans l’axe par Biereth, Balogun était accroché par Mata. L’action s’est poursuivie et le ballon a roulé vers la surface. Coulibaly, qui a suivi, a profité de la sortie totalement ratée de Greif pour pousser le ballon dans le but vide (45e+4, 1-1). Les deux formations regagnaient les vestiaires, non sans tension entre Pocognoli et Fonseca, qui s’étaient déjà pris le bec durant ce premier acte.

Les Lyonnais lancent parfaitement leur année 2026

En seconde période, Lyon a haussé le ton, au grand dam de Pocognoli, qui a peiné à faire passer ses consignes. Le Belge s’est par ailleurs fait remonter les bretelles par son propre capitaine, Thilo Kehrer, signe de l’agacement grandissant du capitaine de l’ASM. Le défenseur allemand a pourtant failli donner l’avantage à son équipe, sur une tête décroisée. Mais Jérôme Brisard annulait le but de l’ex-Parisien, suite à une légère faute de Teze sur Tolisso (52e). Cinq minutes plus tard, les Lyonnais repassaient devant après le doublé de Sulc (57e, 1-2), auteur de son 11e but avec l’OL, son 8e en championnat.

Le sort a continué de s’abattre sur Monaco, qui a été réduit à 10, suite au geste complètement fou de Mamadou Coulibaly sur Tagliafico (70e). En infériorité numérique, les locaux n’y arrivaient plus et concédaient un nouveau but signé Abner du pied droit (79e, 1-3). Le 30e encaissé depuis le début de la saison côté Monaco, qui a subi son 8e revers en championnat après 17 matchs disputés. Pocognoli et ses joueurs semblent déjà avoir dit adieu à la course à la Ligue des Champions. En face, Lyon a bien lancé son année 2026 avec ce succès contre un concurrent direct à l’Europe. Les Gones reviennent provisoirement à deux points de Lille (4e) et de Marseille (3e), au classement.