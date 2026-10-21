Ligue 1 : le match PSG - OL sur le point d’être reporté

Après la rencontre de Ligue 2 Montpellier - Red Star, reportée à lundi soir (20h45) au lieu de samedi 14h00, puis le match de Ligue 1 entre Toulouse et Troyes, décalé à dimanche 17h15 plutôt que samedi 17h15, c’est le choc PSG - OL qui est désormais menacé de report. Comme annoncé par RMC Sport, des discussions sont actuellement menées entre les deux clubs et la préfecture de police de Paris.

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Une situation qui s’explique par la mobilisation exceptionnelle des forces de police en prévision d’un nouveau week-end de manifestations partout en France, et en particulier dans la capitale. La rencontre de saison régulière de NFL entre les Pittsburgh Steelers et les New Orleans Saints, prévue au Stade de France dimanche, devrait également nécessiter un déploiement de moyens humains important.

Comme l’année dernière, la cérémonie du Ballon d’Or aura lieu le lendemain

Samedi dernier, des actes de violence et des pillages avaient éclaté dans la capitale, en marge des mobilisations pour de meilleures conditions d’enseignement et contre le coût de la vie. Comme indiqué par RMC, la ville de Paris aimerait limiter de possibles nouveaux incidents en déployant un dispositif conséquent. Dans l’hypothèse où le report de la rencontre entre le PSG et l’OL se confirmait, il reviendra à la LFP de trouver le créneau adapté, ce qui ne sera pas tâche facile.

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La saison dernière déjà, le Classique OM - PSG avait été reporté et avait créé un chevauchement dans le calendrier parisien. Ainsi, plusieurs joueurs n’avaient pas pu assister à la cérémonie du Ballon d’Or au cours de laquelle leur coéquipier Ousmane Dembélé avait triomphé (les deux évènements s’étaient déroulés en même temps). Une fois encore, reporter la rencontre au lendemain, en l’occurrence au lundi 26 octobre, ne rendrait pas service au PSG, largement concerné par la cérémonie du Ballon d’Or qui aura lieu ce jour-ci, à Londres.