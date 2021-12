BL : Fribourg humilie Gladbach et retrouve la victoire

Une véritable humiliation. Ce dimanche, pour le compte de la 14ème journée de la Bundesliga, Fribourg a marché sur une bien triste formation du Borussia Mönchengladbach (6-0). Il ne fallait pas arriver en retard au stade ou trop tarder à s'installer dans son canapé, car, Fribourg n'a pas attendu longtemps pour ouvrir le score. Avec de la réussite, et sans que les locaux n'aient pu toucher le cuir, Maximilian Eggestein a propulsé le ballon au fond des filets de Yann Sommer,profitant d'un bon centre en retrait signé Kevin Schade (0-1, 2e). Le jeune allemand de 20 ans a ensuite rapidement endossé le costume de buteur en trompant le gardien suisse de la tête, sur un bon centre de Christian Gunter au second poteau (0-2, 5e).

L'équipe entraînée par Christian Streich a enfoncé Alassane Pléa, Marcus Thuram et leurs partenaires, avec des buts de Philipp Lienhart (0-3, 12e), Nicolas Hofler sur corner (0-4, 19e), Lucas Holer (0-5, 24e) et Nico Schlotterbeck (0-6, 37e) avant de rentrer aux vestiaires. La troupe d'Adi Hütter n'a jamais semblé en mesure de refaire son retard, même si le score n'a plus bougé au tableau d'affichage pour le reste de la partie. Fribourg, qui restait sur 2 défaites de rang, retrouve ainsi la victoire et sa place dans le top 4. De son côté, Gladbach enchaîne une 2ème défaite consécutive et reste à 5 longueurs de la 16ème place de barragiste.