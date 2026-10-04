Angleterre, FC Barcelone : Anthony Gordon est entré dans une autre dimension

Cet été, lorsque le FC Barcelone a décidé de mettre 80 millions d’euros (bonus compris) sur la table pour enrôler Anthony Gordon, beaucoup de supporters blaugranas et d’observateurs avaient eu du mal à comprendre ce choix. Au delà du prix assez élevé, c’est surtout le profil du joueur qui suscitait des interrogations. Mais Deco et Hansi Flick savaient ce qu’ils voulaient : un joueur rapide, capable de contribuer au pressing haut de l’équipe, et avec un minimum de qualités techniques bien évidemment.

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Après quelques semaines de compétition, le bilan est plutôt positif pour l’ancien de Newcastle. Il affiche 4 passes décisives en 6 rencontres de Liga, étant le titulaire sur le côté gauche de l’attaque, même si Karim Adeyemi lui promet une sacrée concurrence. Surtout, il donne la sensation de s’être totalement adapté au style de jeu d’Hansi Flick et affiche déjà des automatismes avec ses nouveaux partenaires. Bien évidemment, c’est sur la durée que son apport au Barça sera jugé, mais pour l’instant, l’aventure catalane de l’Anglais a bien commencé.

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Un nouveau Gordon

Et en sélection, il semble aussi être devenu totalement intouchable pour Thomas Tuchel, qui l’a titularisé lors des trois rencontres disputées par les Three Lions jusqu’ici. Les médias évoquent même les 4 Fantastiques de l’Allemand, à savoir Bellingham, Kane, Saka et Gordon. Le Barcelonais a répondu présent, étant décisif à chaque match, avec un but inscrit dans chacune des rencontres disputées, avec une passe décisive contre la Croatie également. « Il joue avec beaucoup plus d’agressivité maintenant, avec plus de confiance. Je vois un joueur en confiance, qui croit en lui. Il a atteint un autre niveau », a lancé le sélectionneur anglais après la lourde victoire 7-0 face à la Croatie.

Pour Gordon, c’est aussi une petite vengeance, lui qui ne se sentait pas traité à sa juste valeur dans son pays. « Je pense que je suis devenu un joueur différent aux yeux de beaucoup de gens parce qu’en Angleterre, j’ai toujours eu l’impression d’être respecté pour ma vitesse et mon pressing, mais ils n’ont jamais vraiment respecté la qualité et l’intelligence avec lesquelles je joue », a expliqué le joueur après le match. Désormais vu comme une superstar par ses compatriotes, Gordon va être une des principales armes d’une équipe anglaise qui promet de faire mal lors du prochain Euro qui se jouera à la maison…