Benzema pour convaincre Mbappé de venir au Real Madrid ?

Cela a vite sauté aux yeux. Entre Karim Benzema et Kylian Mbappé, le courant est très bien passé. Le second a accueilli le premier à bras ouverts pour son retour en équipe de France. La complicité technique entre les deux attaquants a même abouti à une sorte d'exclusivité sur le terrain qui ne plaisait pas à tout le monde. Mais du côté du Real Madrid, on a interprété ça comme une bonne nouvelle en vue d'un possible transfert de Mbappé cet été.

Et comme les deux joueurs se retrouvent en même temps en vacances à Mykonos, le journal As y voit là clairement la volonté de Karim Benzema de convaincre son compatriote de le rejoindre au Real Madrid dès cet été. Pourtant, les derniers échos faisaient comprendre que Mbappé avait décidé de rester au PSG, sans y prolonger son contrat. Mais la presse madrilène n'est pas du genre à baisser les bras...