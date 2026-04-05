Real Madrid : le projet ubuesque des supporters contre Kylian Mbappé

Quand vous êtes une star comme Kylian Mbappé, il est impossible de faire l’unanimité même au Real Madrid. Dernièrement, une frange de supporters de la Maison Blanche a lancé le site mbappe2029.com dédié à la contestation du transfert de l’attaquant français. Le portail affiche un compte à rebours précis indiquant le temps restant jusqu’au 30 juin 2029, date de la fin de son contrat avec le club espagnol.

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En plus de ce compte à rebours, le site intègre une calculatrice qui, en temps réel, donne le coût financier de Kylian Mbappé pour l’équipe la plus titrée de l’histoire en Ligue des Champions. Une manière assez grotesque et folle d’illustrer l’hostilité de certains supporters envers l’un des meilleurs joueurs du monde.