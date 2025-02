Real Madrid : la réaction à chaud d’Aurélien Tchouaméni

Le Real Madrid en a l’habitude, il a retourné son adversaire, même dos au mur. Mené deux fois au score, le club espagnol est revenu à chaque fois, et a réussi à l’emporter dans les dernières secondes par Bellingham, suite à de nouvelles erreurs de la défense des Manchester City. Les Madrilènes ont renversé les Anglais 3-2 dans ce barrage aller de Ligue des Champions et semblent bien partis pour passer le tour suivant.

«On était venu ici pour faire un bon résultat. On a fait un bon match. On a mal commencé avec ce but encaissé. On s’est procuré pas mal d’occasions mais à la pause, on s’est dit qu’il fallait être plus tueur. C’est ce qu’on a fait en seconde et prendre les opportunités qu’ils nous donneraient» réagit Aurélien Tchouaméni au micro de Canal+. «On faisait de bonnes choses en première, il fallait garder le positif et surtout qu’il y a un 2e match. Il faut rester calme.»