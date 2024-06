La signature de Kylian Mbappé au Real Madrid fait chavirer la presse mondiale

Le peuple madrilène salue l’arrivée de Mbappé

Après des années à lui courir après, «enfin Mbappé» est un joueur du Real Madrid, comme le placarde avec fierté le journal AS ce mardi matin. Et il le sera pour les 5 prochaines années. Le transfert du siècle a été officialisé hier par le biais d’un simple communiqué, à 19h29 précise. Le tweet a eu l’effet d’une bombe et a fait crasher le site du Real Madrid tant la nouvelle était attendue. Pour le journal Marca, «ce dont Mbappé a toujours rêvé» s’est enfin réalisé, à savoir donc porter les couleurs madrilènes. C’est en tout les cas le message qu’a tenu à faire passer le Français lorsqu’il a officialisé lui-même la nouvelle sur ses réseaux sociaux. En postant plusieurs photos de lui enfant avec la tenue du Real Madrid, le joueur de 25 ans s’est mis les supporters madrilènes dans la poche, alors que ces derniers l’insultaient il y a encore quelques années. Bref, comme à son habitude, le Kyks maîtrise parfaitement sa communication et ça a le mérite de convaincre tout le monde. Des joueurs en passant par les légendes du club, tous sont extrêmement heureux de l’arrivée du Français.

La France souhaite bon vent au Kyks…

9 ans. La France a profité de son joyau pendant toutes ces années, entre son passage à l’AS Monaco et le PSG. Il est temps désormais pour l’enfant prodige de prendre son envol. Le journal L’Équipe tient à rendre hommage au Français et surtout à lui souhaiter bon courage dans sa nouvelle aventure. «Hala Mbappé !», placarde le quotidien français sur sa Une. Bien que son aventure au PSG s’est terminée en eau de boudin, il ne faut pas oublier la trace qu’il a laissée chez les Rouge et Bleu et dans le championnat français. L’Équipe présente une infographie avec les stats toutes compétitions confondues du joueur en club, de ses débuts à Monaco puis au PSG. Pour La Provence, Mbappé au Real Madrid, c’est «le sens de l’histoire» alors que Le Parisien revient sur les coulisses de son départ vers la capitale espagnole. Le foot français perd son plus grand joyau, mais continuera évidemment à le suivre de très près.

L’Europe tremble pour la saison prochaine

De Mbappé au Real Madrid, on en parle partout en Europe et pour une fois c’est justifié. The Guardian évoque le contrat de 5 ans à 125 M€ qu’il a signé. Si Mbappé touchera moins en salaire fixe que ce qu’il avait au PSG, le Français va quand même toucher le jackpot avec d’autres variables. Avec 15M€ annuel, il sera le joueur le mieux payé du vestiaire madrilène devant Vinicius Jr et Bellingham et devant les doyens Kroos et Modric. À ce montant, il faut rajouter sa prime à la signature fixée à 100 M€ qui sera répartie sur 5 ans. L’accord stipule aussi que le joueur pourra conserver 100% des contrats signés avant la signature à la Casa Blanca et, dans ceux qui seront clôturés après, 20% reviendront au club. Des chiffres assez hallucinants qui devraient lui permettre de conserver son statut d’un des joueurs les mieux payés au monde. Contrairement aux apparences, le Real Madrid a donc quand même fait des efforts pour recruter Mbappé. Pour La Gazzetta dello Sport, c’est totalement justifié. Le journal au papier rose se demande désormais qui va pouvoir battre ce Real Madrid là. Bellingham a souhaité rappeler en story au monde du foot que la saison prochaine, le quatuor offensif du Real Madrid sera composé de Vinicius-Mbappé-Bellingham-Rodrygo. De quoi faire trembler n’importe quelle défense…