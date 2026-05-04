Real Madrid : des supporters exigent le départ de Mbappé

La tension monte autour de Kylian Mbappé du côté de Real Madrid. Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters madrilènes expriment ouvertement leur frustration, certains allant jusqu’à réclamer son départ en repostant la même photo sous les tweets du club madrilène par vagues. On y voit Kylian Mbappé sous le maillot du Real Madrid, avec un énorme tampon rouge «FUERA» (dehors en espagnol) apposé par-dessus.

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Pour rappel, son escapade en Italie avec Ester Expósito a encore amplifié la polémique, perçue comme malvenue dans un contexte déjà tendu au sein du club. Sur les RS, cet épisode a renforcé l’image d’un joueur déconnecté de la situation sportive, alimentant une vague de réactions négatives. Et c’est ainsi que Mbappé se retrouve au cœur d’un bad buzz où performance, image et timing se mélangent.