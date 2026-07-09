Ligue 1
L’OL s’offre l’espoir de 17 ans Cluver Sambi Mbungu
1 min.
@Maxppp
Considéré comme un grand espoir du centre de formation du Stade Malherbe de Caen, Cluver Sambi Mbungu débarque du côté de l’Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain congolais a décidé de parapher son premier contrat professionnel avec les Rhodaniens.
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L'avenir s'écrit aussi aujourd'hui 🔴🔵— Olympique Lyonnais (@OL) July 9, 2026
Bienvenue à Cluver Sambi Mbungu, qui s'engage avec l'OL jusqu'en 2029 ! ✍️https://t.co/aQnZ9mMuF1 pic.twitter.com/zoHh4MGZvm
«L’Olympique Lyonnais annonce l’arrivée du milieu de terrain Cluver Sambi Mbungu, en provenance du SM Caen, pour les trois prochaines saisons. Le Congolais de 17 ans est désormais lié au club jusqu’au 30 juin 2029», peut-on lire dans un communiqué.
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