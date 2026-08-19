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Officiel SPL

Tijjani Reijnders rejoint Al-Qadsiah pour 61 M€

Par Jordan Pardon
1 min.
Tijjani Reijnders avec Manchester City @Maxppp

Un an et puis s’en va. Comme attendu depuis plusieurs jours, Tijjani Reijnders quitte Manchester City et s’engage avec le club saoudien d’Al-Qadsiah. Acheté 55 millions d’euros à l’AC Milan l’été dernier, le milieu néerlandais de 28 ans repart pour 61. Il a signé un contrat de 5 ans.

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Quatrième du dernier championnat saoudien, Al-Qadsiah atitre un nouveau gros nom du football européen. Là-bas, Reijnders retrouvera l’international italien Mateo Retegui, l’international mexicain Julian Quinones, l’ancien joueur de Porto Otavio, ou encore l’ex-Madrilène Nacho Fernandez. Il sera entraîné par Brendan Rodgers.

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Qadsiah
Man City
Tijjani Reijnders

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SPL Saudi Pro League
Qadsiah Logo Al Quadisiya Khobar
Man City Logo Manchester City FC
Tijjani Reijnders Tijjani Reijnders
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