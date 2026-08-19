Tijjani Reijnders rejoint Al-Qadsiah pour 61 M€
Un an et puis s’en va. Comme attendu depuis plusieurs jours, Tijjani Reijnders quitte Manchester City et s’engage avec le club saoudien d’Al-Qadsiah. Acheté 55 millions d’euros à l’AC Milan l’été dernier, le milieu néerlandais de 28 ans repart pour 61. Il a signé un contrat de 5 ans.
فنان هولندي وبيرسم لوحاته في ملاعبنا🎨❤️💛#القادسية | #تيجاني_قدساوي pic.twitter.com/9fCYp131LP— نادي القادسية السعودي (@Alqadsiah) August 19, 2026
Quatrième du dernier championnat saoudien, Al-Qadsiah atitre un nouveau gros nom du football européen. Là-bas, Reijnders retrouvera l’international italien Mateo Retegui, l’international mexicain Julian Quinones, l’ancien joueur de Porto Otavio, ou encore l’ex-Madrilène Nacho Fernandez. Il sera entraîné par Brendan Rodgers.
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