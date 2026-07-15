Coupe du Monde 2026, Argentine : l’émotion folle de Lautaro Martinez

Buteur décisif ce soir pour l’Argentine contre l’Angleterre (2-1), Lautaro Martinez a permis à l’Albiceleste de se qualifier en finale de la Coupe du Monde 2026 afin de défendre le titre acquis en 2022. Le buteur de l’Inter Milan était plein d’émotion à l’issue de la rencontre au micro de beIN Sports : «je ne sais pas, mais c’est mérité. C’était très puissant, c’est très puissant en vrai. C’est la première fois que mon père m’a acheté une père de crampons de football, j’ai toujours rêvé de l’équipe nationale.»

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Plein d’émotion au moment de se rappeler quand son père avait fait de même avec lui en achetant ses premières chaussures, Lautaro Martinez est revenu sur cette fin de match folle : «désolé. Il faut dire qu’il fallait vraiment réussir, pour moi ça vaut plus qu’un but ce qui est arrivé dans ma famille. J’ai des enfants qui ont réussi à changer ma vie. Mes parents m’ont vu marquer, mon enfant aussi… Je suis heureux et je profite de la vie. Je l’ai rêvé vraiment. Alexis aurait pu marquer un but, je suis rentré, j’ai marqué, c’était très difficile aujourd’hui. Enzo a marqué un vrai but et l’équipe a démontré mais ce n’est pas encore fini.»