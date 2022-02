La réaction de l'OL après le difficile tirage au sort des 8es de finale de la Ligue Europa

La suite après cette publicité

Fortunes diverses pour l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco lors du tirage au sort des 8es de finale de la Ligue Europa. Les deux clubs français affronteront deux clubs portugais, le FC Porto pour le premier et Braga pour le second. Autant dire que le gros morceau sera pour les Gones car les Dragões sont reversés de la Ligue des Champions après avoir lutté jusqu'au dernier moment pour une qualification avec Liverpool et l'Atlético de Madrid. Certes, Luis Diaz est parti chez les Reds cet hiver mais l'effectif du leader de la Liga Bwin reste très compétitif.

«C'est un bon adversaire, je viens de l’apprendre. Ça ne m’intéresse pas trop pour le moment car on a un match bien plus important dans deux jours (face à Lille - 26e journée de Ligue 1, ndlr). Mais c’est un très bon adversaire qui n’a pas perdu un match en championnat» loue Peter Bosz en conférence de presse, quelques instants après le tirage. «On sait que c’est l’une des meilleures équipes en ce moment», reconnaît-il, d'autant que les statistiques ne penchent pas vraiment du côté lyonnais.

Bosz : «Moi même, je n’ai pas battu Porto»

Car si l'OL n'a jamais battu Porto en 4 confrontations, c'est aussi le cas de son entraîneur. «Moi même je n’ai pas battu Porto avec Leverkusen. C’est un très bon adversaire, il faut le dire, avec de très bons joueurs, un entraîneur en place depuis longtemps. Ils ont l’expérience de jouer la Ligue des Champions mais dans un groupe avec l’Atlético et Liverpool cette saison, ce n’était pas facile. Pour moi, le match de Lille est vraiment plus important pour le moment.» Après le LOSC, Lyon se rendra à Lorient, puis à Porto pour le match aller, dont la date est prévue au 9 mars.

Puis ce fut au tour de Lucas Paquetá de prendre la parole pour juger ce tirage au sort compliqué. «Porto est une grande équipe. J’aime rencontrer ces grandes équipes, c’est quelque chose que j’affectionne particulièrement mais d’abord, il y a le match contre Lille et après on se concentrera sur Porto» assure le Brésilien, sur la même longueur d'onde que son entraîneur. Le milieu offensif, l'un des meilleurs cette saison à Lyon, sera particulièrement attendu pour permettre à son équipe de passer au tour suivant.