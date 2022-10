Serie A : Lazio Rome dompte facilement l'Atalanta

Quel duel alléchant ce dimanche entre l'Atalanta et la Lazio Rome, au cours de la 11ème journée de Serie A, au Gewiss Stadium. Une affiche du haut de tableau remportée par les Laziali (0-2) grâce notamment à une réalisation rapide de Mattia Zaccagni qui a parfaitement repris le centre de Pedro après un débordement sur le côté droit (10e). Malgré une bonne reprise de Hans Hateboer sur l'aile droite (24e), l'Atalanta a peiné à se montrer dangereuse et créative en première période, subissant beaucoup le pressing haut des Romains. Trop de relances approximatives ont empêché les joueurs de Gian Piero Gasperini de répondre efficacement aux assauts de la Lazio. Au cours de la première période, les deux équipes ont laissé traîné les crampons avec un total de quinze fautes sifflées et deux cartons jaunes donnés à la pause. L'arbitre de la rencontre, Monsieur Rosario Abisso a été contraint de stopper le jeu à plusieurs reprises pour des mauvais coups notamment sur Giorgio Scalvini, Manuel Lazzari ou encore Pedro.

En seconde mi-temps, alors que Sportiello avait bloqué la tentative de Marusic quelques minutes plus tôt (50e), Felipe Anderson a doublé la mise avec un très beau tir à ras-de-terre, à l'entrée de la surface (52e). Le portier bergamasque a empêché le troisième but romain sur un contre conclu par Zaccagni, proche de s'offrir un doublé sur l'action suivante (57e). L'heure de jeu dépassée, l'Atalanta n'avait toujours pas cadré une seule de ses quatre tirs. Même si les Orobici parvenaient à se déployer plus régulièrement en attaque, ils ont, de manière générale, souffert de déchets techniques et d'erreurs à la passe. Les joueurs de Maurizio Sarri n'ont jamais vraiment été inquiétés, ils ont su gérer leur avance dans le second acte pour repartir avec trois points précieux. A noter la blessure de Marten de Roon et l'expulsion de Luis Muriel dans le temps additionnel, qui a écopé d'un second carton jaune (90e). Au classement, la Lazio passe devant leurs adversaires du jour pour s'installer à la 3ème position. L'Atalanta pointe juste derrière à la 4ème place et pourrait perdre gros en cas de victoire de la Roma ce dimanche soir contre le Napoli. Le weekend prochain, les Biancocelesti accueilleront la Salernitana dans la capitale italienne, tandis que la Dea se déplacera à Empoli, lors de la 12ème journée de Serie A.