Carlo Ancelotti évoque l’arrivée de Mourinho au Real Madrid

Carlo Ancelotti est loin des pelouses de Liga, mais l’ancien coach du Real Madrid connaît parfaitement la Casa Blanca. Et si José Mourinho semble être le candidat le plus probable pour reprendre les rênes de la capitale espagnole ces derniers jours, l’Italien a avoué que si le Portugais revenait au club merengue, il serait très heureux. Dans une interview accordée à The Athletic, celui-ci s’est d’ailleurs montré transparent envers le Special One. « Il peut faire un excellent travail, comme il l’a toujours fait dans tous les clubs où il a été. S’il revient au Real Madrid, je serai très heureux pour lui. Il peut faire un travail fantastique » a indiqué le sélectionneur du Brésil.

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Puis, il a insisté sur les pertes qui ont causé des tremblements de terre à Madrid. « L’équipe a perdu des joueurs vraiment importants : Casemiro, Kroos, Modric, Benzema, Nacho. L’ambiance dans l’équipe est importante, et vient de ces joueurs, qui ont plus de caractère, plus de personnalité et plus de leadership. Le Real Madrid a besoin de temps pour reconstruire cette atmosphère dans l’équipe, qui leur a donné beaucoup de succès. Ce n’est pas seulement un problème de qualité technique. Pour réussir, il faut aussi trouver un bon équilibre », a-t-il ajouté.