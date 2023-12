LdC, Dortmund : Edin Terzic prévient le PSG

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain joue tout simplement sa qualification en huitièmes de finale de Ligue des Champions. En déplacement au Signal Iduna Park du Borussia Dortmund, les Parisiens devront s’imposer pour avoir le destin entre leurs mains et terminer en première place du groupe. Mais le Borussia Dortmund, actuellement en tête, espère bien faire un bon résultat afin de terminer premier et d’être tête de série pour les 8e de finale. Et pour cela, le BVB a un plan pour contrer le PSG et Kylian Mbappé.

«De toute façon, Kylian Mbappé ne peut être arrêté que collectivement. En un contre un, ce sera difficile. Il s’agit de trouver la bonne combinaison et de nous soutenir mutuellement. Le PSG sait qu’il a besoin d’une victoire. Mais ils savent aussi que nous voulons la victoire. On a vu ce que Paris a montré, surtout à l’extérieur, qu’ils avaient du mal à fermer les espaces. Au match aller, on n’a pas su exploiter les espaces. La revanche ne me motive pas. C’est l’envie de gagner des matches. C’est un groupe passionnant jusqu’à la fin. On veut être à la hauteur de nos responsabilités dans le groupe», a indiqué l’entraîneur du BVB devant les médias. Le PSG de Luis Enrique est prévenu.

