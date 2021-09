FC Barcelone : Sergio Agüero choqué par les départs de Lionel Messi et d'Antoine Griezmann

La suite après cette publicité

Après dix ans passés à Manchester City, Sergio Agüero (33 ans) a vécu un été agité. Laissé libre de tout contrat, l’attaquant argentin avait rejoint Lionel Messi au FC Barcelone, club avec lequel il a signé jusqu’en 2023. En Catalogne, l’ex-Citizen pensait goûter à nouveau aux joies de LaLiga tout en jouant avec son ami Messi. Puis tout s’est enchaîné.

Agüero a appris que La Pulga allait signer au Paris Saint-Germain, des rumeurs de son départ anticipé ont circulé et la Barça a ensuite annoncé que son nouvel attaquant serait indisponible pendant dix semaines (jusqu’en novembre). Comme entrée en matière à Barcelone, il y a mieux. Interrogé par le média catalan RAC1, l’international albiceleste (101 sélections, 42 buts) est revenu sur ses premières semaines agitées. À commencer par les rumeurs de départ qui l’ont touché.

« Je n’ai pas compris pourquoi on a dit que j’allais m’en aller. Quand j’ai signé, Leo (Messi) n’avait pas signé (sa prolongation). Ça s’est fait et puis c’est tout. J’attendais l’accord pour Leo, mais à aucun moment il n'y avait une clause pour que je puisse partir. Ensuite, il s’est passé ce qu’il s’est passé avec Leo et je me suis blessé. Je ne pouvais même pas marcher. » Cependant, s’il jure que son avenir n’était pas lié à celui du sextuple Ballon d’Or, Agüero a quand même avoué que la signature de Messi au PSG l’a laissé bouche bée.

« Ça a fait « pouf » et Griezmann a disparu »

« Quand on a parlé de signer pour le Barça, je savais qu'ils n'allaient pas bien financièrement, mais je me fichais de l'argent et je voulais aller jouer à Barcelone. J'ai dit à mon représentant de régler ça. Pendant les négociations, je parlais avec Leo, mais pas de son avenir, il ne voulait pas déranger, mais il m'a dit qu'il était sur le point de régler le problème. Nous étions à la Copa América et puis son départ est arrivé et j'ai été choqué. (…) J’ai parlé avec lui et il est évident qu'il reviendra vivre à Barcelone. J’espère que ça se passera bien pour lui (à Paris). »

Enfin, outre le départ de Messi, Agüero a également été surpris par ceux d’Antoine Griezmann et de Miralem Pjanic, deux éléments dont le Barça s’est séparé en toute fin de mercato. « Ça se comprend étant donné la situation économique du Barça. Il y a beaucoup de dettes et tout pouvait arriver jusqu’au dernier moment, même si je ne m’attendais pas à ça. Ça a fait « pouf » et Griezmann a disparu, pareil avec Pjanic. De bons joueurs sont partis, mais nous en avons d’aussi bons pour les remplacer. »