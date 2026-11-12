Liverpool : pourquoi un ancien du PSG imagine Mbappé rejoindre les Reds

Et si Kylian Mbappé rejoignait Liverpool après son aventure au Real Madrid ? C’est en tout cas la conviction de Youssouf Mulumbu, ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain, qui s’est exprimé sur l’avenir de l’attaquant français dans un entretien accordé à GOAL. Alors que le capitaine des Bleus évolue toujours sous les couleurs madrilènes, Mulumbu estime qu’un départ vers la Premier League pourrait constituer la prochaine étape de sa carrière. « Je pense vraiment qu’après le Real Madrid, s’il veut quitter ce club, et c’est un grand "si" car il y restera longtemps, il ira à Liverpool, c’est certain », a-t-il affirmé. L’ancien Parisien ne croit donc pas à un retour de Mbappé au PSG, notamment en raison des circonstances de son départ en 2024. « C’est ironique, car la manière dont il a quitté le PSG n’était pas la meilleure », a-t-il rappelé. Pour justifier sa prédiction, Mulumbu s’appuie surtout sur les liens déjà noués entre l’international français et les Reds. « Il a discuté avec Jürgen Klopp à l’époque et il est vraiment fan de Liverpool. Ce serait la meilleure option pour lui et pour le club », a-t-il ajouté. Une hypothèse qui reste toutefois très lointaine, aucun départ du Real Madrid n’étant actuellement annoncé.

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Cette possibilité n’est pas totalement sortie de nulle part, puisque Kylian Mbappé a lui-même reconnu avoir été proche de rejoindre Liverpool lorsqu’il évoluait encore à l’AS Monaco. Dans un entretien accordé à The Athletic en septembre dernier, l’attaquant français avait raconté les discussions engagées avec Jürgen Klopp et l’intérêt particulier de sa mère pour le club anglais. « Oui, j’ai été proche de Liverpool. Ma mère était une grande admiratrice de Jürgen Klopp et Liverpool était sa destination préférée », avait-il confié. Fayza Lamari s’était même rendue à Anfield pour découvrir les installations et rencontrer les dirigeants, avant de tomber sous le charme du club. Mbappé avait également révélé avoir rencontré Klopp lors d’un échange particulièrement original, à bord d’un avion, pendant lequel l’entraîneur allemand lui avait présenté son projet. « Je lui ai dit : "Vous n’avez pas besoin de me convaincre. Vous êtes Jürgen Klopp, c’est Liverpool, un grand club" », avait raconté le Français. Malgré ces discussions, il avait finalement privilégié le PSG afin de s’imposer dans sa ville natale. Désormais installé au Real Madrid, où il poursuit notamment son objectif de remporter la Ligue des champions et le Ballon d’Or, Mbappé conserve donc une histoire particulière avec Liverpool, même si aucun élément ne permet aujourd’hui d’affirmer qu’il rejoindra un jour les Reds.