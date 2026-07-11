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Paolo Maldini nommé directeur technique de l’Italie, Leonardo arrive aussi

Par Kevin Massampu
1 min.
Paolo Maldini, le directeur technique de l'AC Milan @Maxppp

Grande absente de la Coupe du Monde 2026, enchaînant ainsi une troisième absence de suite, l’Italie se reconstruit en silence. Après l’élection de Giovanni Malago à la tête de la Fédération italienne de football, quelques semaines après la démission de Gabriele Gravina, la Fédération italienne (FIGC) continue de se restructurer et vient de faire appel à deux noms bien connus du football mondial. En effet, Paolo Maldini a été nommé directeur technique ce samedi soir, comme ce fut attendu depuis plusieurs semaines.

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« Le président de la FIGC, Giovanni Malagò, a le plaisir d’annoncer que Paolo Maldini a accepté le poste de directeur technique de la Fédération. Il exercera cette fonction aux côtés de Leonardo, qui sera conseiller ». La légende de l’AC Milan était sans fonction depuis son départ du club rossonero en juin 2023, où il avait été directeur du développement (2018-2019) avant d’être promu directeur technique. Maldini vient accompagné de Leonardo, ex-directeur sportif du PSG (2011-2013 et 2019-2022), qui a été désigné comme son conseiller. 

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