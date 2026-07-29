Max Eberl désigne les trois joueurs indésirables au Bayern Munich

Avec les arrivées d’Ismael Saibari et de Nathaniel Brown (50 M€ tous les deux), le Bayern a déjà pas mal dépensé cet été. D’après Max Eberl, le mercato de son club est même terminé, dans le sens des nouvelles signatures du moins. «J’ai souri à chaque fois que j’ai lu des rumeurs de transferts cet été. Nous avons bouclé les transferts de Nathaniel Brown et d’Ismael Saibari très rapidement. Je pensais qu’il était clair que nous avions terminé avec les arrivées. J’ai souri en voyant des noms qui nous étaient liés. Il y a 0 % de vérité dans ces rumeurs», assure le dirigeant bavarois en conférence de presse. Michael Olise sera lui toujours un joueur du club, malgré les nombreuses rumeurs envoyant l’international français au Real Madrid. «Je comprends qu’il y ait eu des spéculations parce que la Coupe du monde était en cours, que ça impliquait le Real Madrid et le Bayern Munich, probablement les deux plus grands clubs du monde. Mais c’était amusant de voir comment les spéculations ne cessaient de croître, poursuit-il. Je pensais que le Real Madrid et nous avions clairement rendu publique notre position, et nous avons dit qu’il n’y avait aucune vérité dans ces rumeurs. J’espère que ce sujet est clos maintenant. Michael reviendra après la tournée en Asie, et j’espère qu’il continuera à prendre plaisir sur le terrain. Nous sommes simplement heureux d’avoir un tel joueur avec nous».

La suite après cette publicité

Le très probable transfert de Yan Diomandé à la Casa Blanca a mis un terme aux rumeurs entourant l’avenir de Michael Olise. Le club espagnol s’est même servi de la situation du Français comme contre-feu pour finaliser la venue de l’ailier ivoirien. Olise va donc rester en Bavière pour le plus grand bonheur de son club. En revanche, tous ne sont pas invités à rester, au contraire même. «Nous avons trois joueurs que nous sommes prêts à laisser partir. Ils n’ont aucun avenir au Bayern. S’ils veulent rester avec nous, ce sera difficile car nous ne planifions rien avec eux. Ils ne joueront aucun rôle. C’est le cas de Sacha Boey, João Palhinha et Bryan Zaragoza». Les trois éléments sont prévenus et vont devoir se trouver un nouveau club. Pour le reste, l’effectif restera le même. «Je peux écarter un départ pour Alphonso Davies. Konrad Laimer et Josip Stanišić ont dépanné à gauche en défense. Avec Luis Díaz, Arijon Ibrahimović, Brown et Davies, nous sommes bien équipés sur l’aile gauche. Nous voulions initialement faire quelque chose sur le côté gauche de l’attaque mais avec Saibari nous avons changé nos plans. Nous sommes mieux fournis maintenant», conclut Eberl.