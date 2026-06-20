CdM 2026, Portugal : Georgina piégée par un faux commentaire de la petite amie de João Neves

L’incendie ne semble toujours pas éteint en sélection portugaise depuis le nul face à la RD Congo. La polémique est née d’un faux commentaire massivement relayé sur les réseaux sociaux, attribué à Madalena Aragão, la compagne de João Neves. Dans cette publication fabriquée de toutes pièces, l’actrice portugaise aurait demandé à Cristiano Ronaldo de « prendre sa retraite » en le qualifiant d’« égoïste ». Or, plusieurs médias portugais et espagnols rapportent que ce message n’a jamais existé : Madalena n’a répondu à aucun internaute et a même restreint ou fermé les commentaires de son compte Instagram après avoir subi une vague d’insultes de la part de supporters de Ronaldo.

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La situation a toutefois pris une nouvelle ampleur lorsque Georgina Rodríguez, la fiancée de Cristiano Ronaldo, a réagi à une capture d’écran reprenant ce faux commentaire. Persuadée de son authenticité, elle a publié : « Wow ! Cette génération arrive en force ! », visant indirectement la compagne du milieu du PSG. Cette intervention a alimenté davantage les tensions autour de la sélection portugaise, déjà secouée par les débats sur le rôle de Ronaldo et les critiques visant João Neves. Une polémique entièrement construite donc, sur un contenu falsifié, mais qui a tout de même provoqué une réaction publique de l’entourage de la star portugaise.