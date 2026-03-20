PSG : la grande annonce d’Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé se lance sur TikTok. L’international français a officialisé l’ouverture de son compte sur le réseau social avec un message simple et direct pour le promouvoir : « Bienvenue sur mon compte officiel TikTok », a déclaré le Ballon d’Or 2025.

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L’ailier tricolore rejoint ainsi de nombreux joueurs déjà présents sur la plateforme, où il devrait partager des moments de sa vie de footballeur et des contenus possiblement plus décalés, pour le plus grand plaisir de ses fans. Ousmane Dembélé l’a annoncé en diffusant une vidéo de lui, avec le morceau La Bohème, composée par Charles Aznavour, en fond.