Menu Rechercher
Commenter 21
Ligue 1

PSG : la grande annonce d’Ousmane Dembélé

1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp

Ousmane Dembélé se lance sur TikTok. L’international français a officialisé l’ouverture de son compte sur le réseau social avec un message simple et direct pour le promouvoir : « Bienvenue sur mon compte officiel TikTok », a déclaré le Ballon d’Or 2025.

La suite après cette publicité
Ousmane Dembélé
👋🏿 👀 Bienvenue sur mon compte officiel TikTok
Voir sur X

L’ailier tricolore rejoint ainsi de nombreux joueurs déjà présents sur la plateforme, où il devrait partager des moments de sa vie de footballeur et des contenus possiblement plus décalés, pour le plus grand plaisir de ses fans. Ousmane Dembélé l’a annoncé en diffusant une vidéo de lui, avec le morceau La Bohème, composée par Charles Aznavour, en fond.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (21)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Ousmane Dembélé

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier