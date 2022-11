Lille - SCO Angers : les compositions officielles

Lille accueille Angers ce dimanche après-midi, à 15h, à l'occasion de la 15ème journée de Ligue 1 (une rencontre à suivre en direct commenté sur FM). Les Dogues sont l'une des équipes frissons de cette première partie de saison, guidés par les idées offensives de leur coach Paulo Fonseca. Côté résultat, le LOSC est 7e (23 points) à quatre unités de la quatrième place. Les Nordistes ont connu deux contre-performances ces dernières semaines face à deux concurrents directs (Lyon, défaite 1-0) et Rennes (1-1, après avoir largement dominé) pour les places européennes. De son côté, Angers est la lanterne rouge avec huit petits points, à quatre longueurs du premier non-reléguable. Le SCO n'a plus gagné depuis septembre et reste sur six défaites consécutives.

Pour se relancer, Lille démarre la rencontre en 4-2-3-1 avec Jonathan David en pointe, soutenu par Ounas, Cabella et Bamba. Le double pivot sera occupé par André et Angel Gomes tandis que Weah, Fonte, Djalo et Diakité protègeront la cage de Chevalier. En face, Gérald Baticle doit composer sans Boufal, Diony ou encore Ounahi, blessés. Les Angevins se présentent en 5-3-2 avec Fofana dans les buts. Devant lui, Valery, Blazic et Hountondji occuperont l'axe central. El-Melali et Doumbia prennent en charge les rôles de pistons. Au milieu, Hunou, Bentaleb et Capelle tenteront de lancer Salama et Sima.

Les compositions

Lille : Chevalier - Weah, Fonte (cap), Djalo, Diakité - André, Ang. Gomes - Bamba, Cabella, Ounas - David.

SCO Angers : Fofana - El Melali, Valery, Blazic, Hountondji, Doumbia - Bentaleb, Capelle (cap.), Hunou - Sima, Salama.

