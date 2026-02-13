Ligue 1 : les coulisses folles du nouveau clash du foot français

Le climat était explosif et a fini par éclater. Hier, Nicolas de Tavernost a officialisé son départ de LFP Média au terme d’une réunion qui fera sûrement date dans le foot français. La veille, l’ancien président de Bordeaux avait déjà annoncé qu’il se retirerait s’il ne se sentait pas assez soutenu par les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Une allusion critique envers le PSG et Nasser Al-Khelaïfi, dont les intérêts n’iraient pas toujours dans le même sens que le reste du foot français selon lui.

La suite après cette publicité

Pour rappel, beIN SPORTS France, dont la maison mère beIN Media Group est présidée par le président du PSG, a obtenu les droits de diffusion de la prochaine Coupe du Monde, au préjudice de Ligue1+ qui en avait fait une priorité pour densifier son catalogue alors que la saison de Ligue 1 se terminera fin mai et reprendra au mois d’août. «17 clubs de Ligue 1, à l’exception du PSG, avaient approuvé ce contrat (de diffusion pour la Coupe du Monde) .(…) Il y a un problème d’actionnariat qui fait que les intérêts ne sont pas alignés», déplorait de Tavernost au micro de RTL hier matin.

Longoria et Kita l’ont soutenu

Ces divergences répétées ont donc eu raison de l’ancien boss de M6, qui a finalement décidé de claquer la porte. À en croire les informations de L’Équipe, son dernier conseil d’administration aurait été le théâtre de vives tensions. De Tavernost a ainsi réalisé qu’il ne partageait pas la même vision que certains acteurs du foot français (dont certains clubs), lui qui souhaitait intenter un recours contre la FIFA après l’épisode des droits de la prochaine Coupe du Monde. Il n’a pas été suivi dans sa démarche. Par ailleurs, certains clubs auraient modérément goûté le fait que leur soutien soit contesté par l’homme de 75 ans.

La suite après cette publicité

De son côté, le président de Lorient, Loïc Féry, l’aurait vertement réprimandé en lui reprochant de faire du chantage. Juan Sartori, représentant de Monaco, aurait également été offensif, tandis que d’autres auraient au contraire pris sa défense, à l’image de Pablo Longoria ou de Waldemar Kita. Le boss nantais lui aurait même demander de rester. Le DG du PSG, Victoriano Melero, aurait pris la défense de son patron Nasser Al-Khelaïfi, martelant qu’il ne s’était pas mêlé du sujet de la Coupe du monde. Le PSG aurait d’ailleurs trouvé injuste d’être considéré comme responsable de ce psychodrame. Enfin, le CA aurait été marqué par un tacle de Vincent Labrune à l’égard de Jean-Christophe Germani de CVC, quand ce dernier a dit que tout le monde soutenait de Tavernost. Labrune aurait, lui, exprimé son pessimisme à l’idée de «recréer une dynamique» avec le patron de LFP Média. Le football français avance dans le brouillard, une nouvelle fois.