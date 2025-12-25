Red Bull répond sèchement au Real Madrid pour Jurgen Klopp

Cet été, le Real Madrid avait fait le choix de confier les rênes de l’équipe à Xabi Alonso. Après la fin de cycle de Carlo Ancelotti, la Maison Blanche souhaitait un entraîneur plus moderne, capable de révolutionner tactiquement une équipe qui misait un peu trop sur ses stars. Et si la tâche semblait difficile, Xabi Alonso avait de quoi être ambitieux après une pige exceptionnelle du côté du Bayer Leverkusen, où son équipe, en plus de rouler sur le football allemand, avait déployé un football alléchant.

La suite après cette publicité

Mais au Real Madrid, tout est différent. Et le géant espagnol est un club à part où il n’est pas toujours facile de manier un vestiaire composé de grandes stars à l’ego parfois mal placé. Depuis le début de saison, le technicien espagnol l’a appris à ses dépens. Si le Real Madrid est 2e de Liga à quatre longueurs du Barça, leader, et 7e au classement général en C1, Xabi Alonso est depuis plusieurs semaines sur la sellette. La raison ? Son incapacité à gérer le quatuor Vinicius Jr, Mbappé, Bellingham et Rodrygo, et sa volonté de ne pas accorder de passe-droit aux grosses têtes du vestiaire.

Klopp ne bougera pas

Une politique stricte qui crée parfois des soucis au sein du groupe, et la direction madrilène préfère plutôt se ranger du côté du vestiaire que du coach, qui reste un fusible toujours plus simple à faire sauter. Résultat, le Real Madrid étudie déjà le marché des entraîneurs et un nom revient souvent : celui de Jürgen Klopp. Le technicien allemand était déjà ciblé cet été malgré son poste de directeur du football au sein du groupe Red Bull. Et justement, dans un entretien accordé à Bild, Oliver Mintzlaff, PDG de Leipzig, a répondu sèchement au Real Madrid : il n’y a aucune clause libératoire pour l’ancien coach de Liverpool.

La suite après cette publicité

« Il a permis à l’équipe de franchir un cap et a trouvé un équilibre exceptionnel entre son soutien sur le terrain et la nécessité de laisser une certaine marge de manœuvre au club. Jürgen Klopp a su tirer son épingle du jeu en nous rejoignant gratuitement. Il se sent comme chez lui parmi nous et a déjà énormément appris. Son contrat ne comporte aucune clause libératoire et son engagement envers nous est indéniable », a lancé Mintzlaff, sous-entendant clairement qu’il sera difficile, voire impossible, pour le Real Madrid de récupérer Klopp. Mais impossible n’est pas madrilène… À suivre.