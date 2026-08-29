Inter Milan : la pépite Yanis Massolin se rapproche de Cagliari

Cagliari tient son nouveau renfort. Le club sarde a trouvé un accord avec l’Inter Milan pour le prêt de Yanis Massolin, selon Sky Italia. Le jeune milieu de terrain français va ainsi poursuivre sa progression en Serie A sous les couleurs de Cagliari, avec l’objectif de gagner du temps de jeu et de s’imposer dans son nouvel environnement. Il reste encore quelques détails à régler mais tout devrait se boucler dans les prochaines heures.

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L’opération comprend une option d’achat fixée à 7 millions d’euros. L’Inter a toutefois pris soin de conserver plusieurs garanties sur son jeune joueur, avec notamment une clause de 10 % sur une éventuelle revente ainsi qu’une clause de rachat. Un accord qui permet donc à Cagliari de disposer d’une possibilité de conserver Massolin au-delà de son prêt, tout en laissant aux Nerazzurri une marge de manœuvre pour l’avenir.