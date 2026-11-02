OL : qui est Carlos Vicens, le potentiel successeur de Paulo Fonseca que Pep Guardiola adule

Le départ de Paulo Fonseca vers le Sporting oblige déjà l’Olympique Lyonnais à se pencher sur sa succession. Et les dirigeants rhodaniens pourraient réserver une surprise. Alors que le nom de Thiago Motta circulait avec insistance ces dernières heures, une autre piste a pris de l’épaisseur au Portugal. Selon les informations de A Bola, Carlos Vicens est désormais très bien placé pour récupérer le banc lyonnais. Âgé de 43 ans, l’Espagnol présente un profil particulièrement intéressant pour l’OL, qui souhaite rapidement trouver un successeur à Fonseca. Libre depuis son départ de Braga à la fin du mois d’octobre, il coche plusieurs cases recherchées par la direction lyonnaise. Sa philosophie de jeu, son expérience au plus haut niveau européen et sa capacité à développer de jeunes talents auraient particulièrement retenu l’attention des décideurs. Le dossier pourrait prendre une tournure inattendue, avec un technicien encore peu connu du grand public français. Le technicien espagnol est aujourd’hui considéré comme l’un des candidats les plus sérieux pour prendre la succession de Paulo Fonseca, dont le départ vers le Sporting se précise. La direction rhodanienne apprécie particulièrement son profil et sa philosophie de jeu. Un choix qui ne serait pas anodin puisque l’OL chercherait un entraîneur capable de s’inscrire dans la politique sportive du club, avec une attention particulière accordée à la formation et à la progression des jeunes talents. Le nom de Vicens a ainsi pris de l’épaisseur au moment où Lyon doit rapidement préparer l’après-Fonseca. Le technicien portugais, qui n’a pas fermé la porte à un départ après la victoire contre Angers (2-0), a lui-même reconnu qu’une séparation était possible. « Rester ? On va voir. Il y a une possibilité », a-t-il expliqué.

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Cette piste intervient dans un contexte particulièrement mouvementé sur le marché des entraîneurs. Alors que Thiago Motta était initialement présenté comme le favori pour récupérer le banc lyonnais, les discussions avec l’ancien coach de la Juventus auraient buté sur des considérations financières. Carlos Vicens apparaît désormais comme une alternative particulièrement crédible. Libre depuis son départ de Braga, le 20 octobre dernier, l’Espagnol présente également l’avantage d’être immédiatement disponible. Son licenciement est intervenu après une série de résultats négatifs, avec trois défaites consécutives face au Gil Vicente (1-2), à Copenhague (0-3) et au Sporting (1-3), ainsi qu’un nul contre Santa Clara (0-0). Braga occupait alors la huitième place du championnat portugais avec onze points. Un bilan qui contraste fortement avec sa première saison, beaucoup plus convaincante, conclue à la quatrième place de Liga et marquée par une demi-finale de Ligue Europa ainsi qu’une finale de Coupe de la Ligue. Malgré cette fin d’aventure brutale, Vicens conserve une certaine cote sur le marché et pourrait rapidement rebondir dans un championnat plus exposé. Le départ de Fonseca permettrait au club de se libérer d’un salaire conséquent, alors que les discussions autour de sa prolongation étaient déjà compliquées par ses exigences financières. L’urgence est réelle pour les dirigeants rhodaniens, qui doivent rapidement installer un nouvel entraîneur. L’OL doit préparer la réception de la Real Sociedad en Ligue Europa, programmée jeudi, puis le déplacement à Brest en championnat trois jours plus tard. Un calendrier chargé qui ne laisse que peu de temps à la réflexion.

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Un disciple de Guardiola

Né le 12 février 1983 à Colonia de Sant Jordi, sur l’île de Majorque, Carlos Vicens possède un parcours assez atypique. Ancien milieu de terrain, il n’a jamais réussi à intégrer l’équipe première de Majorque malgré son passage au centre de formation du club. Après quelques expériences dans le football semi-professionnel, il décide de se tourner vers le métier d’entraîneur. Il commence alors à faire ses armes dans les divisions inférieures espagnoles, au CD Ses Salines, où il obtient deux promotions consécutives, puis au CE Santanyí. Mais c’est en 2017 que sa carrière prend une autre dimension. Après avoir spontanément envoyé son CV à Manchester City, il rejoint progressivement l’organigramme technique des Cityzens. D’abord intégré à l’académie, il prend ensuite les commandes des U18 en 2020. Une génération particulièrement talentueuse passe alors sous ses ordres, avec notamment Cole Palmer, Morgan Rogers et Liam Delap. Ses résultats lui permettent de franchir un nouveau cap. Après avoir remporté la FA Youth Cup avec les jeunes Mancuniens, le Baléare de 43 ans est appelé par Pep Guardiola pour intégrer son staff professionnel à l’été 2021. Il passe ainsi quatre saisons auprès du technicien catalan, après huit années au total au sein de l’environnement de Manchester City. Une expérience précieuse au contact de l’un des entraîneurs les plus influents de sa génération, qui lui permet de travailler sur les coups de pied arrêtés et de participer à la préparation tactique de l’équipe première. Sur le terrain, Carlos Vicens revendique une approche fortement inspirée de l’école Guardiola, sans pour autant vouloir reproduire mécaniquement les principes de son ancien mentor.

Comprendriez-vous le choix de Paulo Fonseca de quitter l'OL pour le Sporting ? OUI : c'est son club de cœur, un rêve d'enfance pour lui NON : c'est une trahison totale envers Lyon, il ne peut pas faire ça Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Son Braga s’est appuyé sur une organisation en 3-4-2-1, avec une volonté de conserver le ballon, de construire proprement depuis l’arrière et de créer des supériorités dans les espaces offensifs. L’Espagnol accorde également une importance particulière au pressing et à la capacité de son équipe à s’adapter aux situations de match. Sa démonstration face à Nottingham Forest en Ligue Europa, en janvier 2026, illustre cette dimension tactique. Braga avait alors dominé la possession avec 56 % du ballon et multiplié les situations dans la surface adverse. Mais Vicens insiste aussi sur la nécessité de faire évoluer ses principes en fonction des qualités individuelles de ses joueurs. Une philosophie qu’il a lui-même développée dans un entretien accordé à Coaches’ Voice, où il explique vouloir adapter les interactions et les consignes pour permettre à chacun d’exprimer son potentiel. Cette flexibilité pourrait constituer un véritable atout à Lyon. L’effectif rhodanien dispose de plusieurs jeunes éléments capables d’évoluer dans un système exigeant techniquement, tandis que l’ADN du club reste historiquement associé à la formation. Reste à savoir si Vicens parviendrait à transposer ses idées dans un championnat aussi intense que la Ligue 1, avec des exigences immédiates de résultats et une pression médiatique autrement plus importante. Son expérience de numéro un reste limitée à Braga, et son départ prématuré du Portugal rappelle qu’il doit encore confirmer sa capacité à gérer les périodes de crise. Mais son passage à Manchester City, sa première campagne européenne réussie et son intérêt pour le développement des jeunes font de lui un profil particulièrement cohérent avec les ambitions lyonnaises.