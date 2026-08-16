AC Milan : le message fort de Rúben Amorim à Rafael Leão

Alors que Rafael Leão semblait de plus en plus proche d’un départ de l’AC Milan, le Portugais entretient désormais le flou autour de son avenir. Après avoir lui-même assuré récemment qu’il ne pensait qu’au terrain, l’attaquant a reçu un nouveau soutien public de la part de Rúben Amorim, après la victoire des Rossoneri contre Manchester United en préparation. L’entraîneur portugais a notamment été interrogé sur la situation de son compatriote et sur sa place dans une attaque milanaise particulièrement concurrentielle.

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Rúben Amorim a tenu à rappeler qu’il comptait sur Leão, tout en lui demandant de se battre pour conserver sa place : « est-il touché par une blessure ? Je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit grave. Son mercato ? C’est l’un de nos joueurs, nous sommes vraiment contents de lui. C’est un joueur qui a coûté cher. On verra, mais il doit se battre. Je pense que Cissé, vu son niveau de jeu, va lui compliquer la tâche. Saelemaekers a changé de poste, ça va être difficile. Pulisic revient. On a donc beaucoup de joueurs et ils vont se battre pour une place. » Des propos qui ne ferment donc aucune porte, mais qui confirment surtout que Leão devra convaincre son entraîneur pour s’imposer dans la nouvelle hiérarchie offensive.