Bayern Munich : Vincent Kompany interdit de parler football avec ses adjoints

Le Bayern Munich ne veut prendre aucun risque avec la santé de Vincent Kompany. Contraint de rester à son domicile pour récupérer d’une méningite, l’entraîneur belge s’est vu imposer une consigne particulièrement stricte par sa direction : interdiction totale de parler football, même avec ses propres adjoints. Affaibli par la maladie après avoir notamment été victime de plusieurs malaises dans l’exercice de ses fonctions, le technicien de 40 ans doit observer une période de repos complet. Présent en conférence de presse vendredi, à la veille du choc de Bundesliga face au Borussia Dortmund, son remplaçant intérimaire Aaron Danks a confirmé cette décision. « Non, absolument pas. Nous prenons la situation très au sérieux. J’ai reçu des instructions claires de Max Eberl et Christoph Freund : ne pas entamer de telles discussions et veiller à ce que Vince se concentre uniquement sur sa santé et passe du temps avec sa famille », a expliqué l’Anglais, interrogé sur d’éventuels échanges tactiques avec Kompany avant le Klassiker.

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Les dirigeants bavarois souhaitent ainsi couper complètement leur entraîneur du quotidien du club, afin de lui permettre de retrouver toutes ses capacités avant d’envisager un retour sur le banc. Une décision qui concerne aussi bien la préparation des rencontres que les choix tactiques ou la composition des équipes. « Nous voulons qu’il se repose et récupère correctement afin qu’à son retour, il soit en pleine forme et puisse nous aider au mieux. Nous sommes très stricts et nous excluons totalement le football de cette situation », a insisté Aaron Danks. Sorti de l’hôpital après sa méningite, Vincent Kompany devrait rester éloigné de ses fonctions au moins jusqu’à la fin de la prochaine trêve internationale, programmée du 9 au 17 novembre. En attendant, son adjoint devra assurer la gestion de l’équipe première, notamment lors de l’affiche face au Borussia Dortmund. Le Bayern privilégie donc une récupération complète de son entraîneur, sans précipiter son retour malgré les échéances sportives importantes qui attendent le club.