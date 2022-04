Winamax s’excuse après une blague sur la famille Mbappé

Souvenez-vous. Il y a quelques semaines, Kylian Mbappé avait réagi sur son compte Twitter à une blague de mauvais goût du site de paris sportifs Winamax qui s’en prenait à son père. «Les dangers des paris en ligne, ne plus avoir de limite. Un peu de respect svp», avait-il écrit à ce moment là.

Cette annonce avait beaucoup fait réagir et les critiques envers Winamax avaient fusé. Ce mercredi, le site a tenu à présenter ses excuses à la famille Mbappé. «Nous présentons nos plus sincères excuses à Wilfrid Mbappé, à sa famille et à toutes les personnes blessées par l'utilisation d'une image inappropriée à son encontre sur notre compte Twitter. Ce tweet, de mauvais goût, n'avait pas sa place sur nos réseaux sociaux. Nous resterons vigilants à l'avenir, afin d'éviter des écarts regrettables de ce type », peut-on notamment lire.